14:50, 15 августа 2025

Самолет Путина защитят американские истребители

Фото: Mass Communication Specialist 3rd Class Matthew Freeman / U.S. Navy / Handout via REUTERS

Борт президента России Владимира Путина при подлете к Аляске защитят истребители Военно-воздушных сил США. Об этом изданию Newsweek сообщил отставной генерал-майор Королевских ВВС Канады Скотт Клэнси, ранее занимавший должность заместителем командующего Североамериканским командованием воздушно-космической обороны.

«Интересная ирония судьбы заключается в том, что средства, используемые для перехвата и защиты Северной Америки от военных вторжений, подобных тем, которые Россия совершила три раза в этом году, будут использоваться для защиты российского президента во время предстоящего саммита», — сказал офицер.

Клэнси добавил, что на Аляске имеются две крупные базы ВВС США — Элмендорф-Ричардсон, куда должен прибыть Путин, и Фэрбенкс. На этих же площадках, кроме истребителей пятого поколения F-22 и F-35, располагаются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Airborne Warning and Control System (AWACS).

Клэнси допустил, что Путин отправится на Аляску без истребителей Воздушно-космических сил России, однако российские самолеты могут сопровождать борт с президентом до опознавательной зоны противовоздушной обороны США или госграницы.

Ранее сервис Flightradar24 показал, что российский самолет Ил-76 прибыл на авиабазу, где пройдет встреча президента России и его американского коллеги Дональда Трампа.

Также в августе издание Defense News со ссылкой на отчет научного сотрудника Китайского института аэрокосмических исследований ВВС США Дерека Солен сообщило, что полет бомбардировщиков H-6K вблизи берегов Аляски в 2024 году, проходивший совместно с российскими самолетами Ту-95 и Су-30, мог показать, что Китай завершил создание полноценной ядерной триады.

