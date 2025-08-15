Мир
14:07, 15 августа 2025Мир

Российский самолет прибыл на место встречи Путина и Трампа

Самолет Ил-76 прибыл на авиабазу, где пройдет встреча Путина и Трампа
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российский самолет Ил-76 прибыл на авиабазу, где пройдет встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. На это указывают данные сервиса Flightradar24.

Воздушное судно совершило посадку на авиабазе Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где 15 августа состоятся переговоры глав государств.

Ранее на Элмендорф-Ричардсон США перебросили два стратегических бомбардировщика B-2 Spirit.

15 августа телеканал NBC News сообщил со ссылкой на источники, что Трамп намерен лично поприветствовать российского лидера по прибытии на Аляску и принять его с наивысшими почестями.

