Российский самолет прибыл на место встречи Путина и Трампа

Самолет Ил-76 прибыл на авиабазу, где пройдет встреча Путина и Трампа

Российский самолет Ил-76 прибыл на авиабазу, где пройдет встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. На это указывают данные сервиса Flightradar24.

Воздушное судно совершило посадку на авиабазе Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где 15 августа состоятся переговоры глав государств.

Ранее на Элмендорф-Ричардсон США перебросили два стратегических бомбардировщика B-2 Spirit.

15 августа телеканал NBC News сообщил со ссылкой на источники, что Трамп намерен лично поприветствовать российского лидера по прибытии на Аляску и принять его с наивысшими почестями.