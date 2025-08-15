США перебросили бомбившие Иран самолеты к месту встречи Путина и Трампа

США перебросили бомбившие Иран B-2 Spirit на базу, где встретятся Путин и Трамп

США перебросили два стратегических бомбардировщика B-2 Spirit на авиабазу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске, где будет проходить встреча американского лидера Дональда Трампа и его российского визави Владимира Путина. Это следует из данных портала Flightradar24.

Как указывает Telegram-канал «Военный осведомитель», эти бомбардировщики с позывными DAGGR21 и DAGGR11 Вашингтон задействовал в операции «Полуночный молот», во время которой наносились удары по объектам иранской ядерной программы.

«Это очевидная демонстрация силы со стороны Трампа», — говорится в публикации.

Ранее источники американского телеканала NBC News рассказали, что Трамп захотел лично поприветствовать Путина по прибытии на Аляску и принять его с наивысшими почестями.

