Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:59, 15 августа 2025Мир

США перебросили бомбившие Иран самолеты к месту встречи Путина и Трампа

США перебросили бомбившие Иран B-2 Spirit на базу, где встретятся Путин и Трамп
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Алексеев / РИА Новости

США перебросили два стратегических бомбардировщика B-2 Spirit на авиабазу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске, где будет проходить встреча американского лидера Дональда Трампа и его российского визави Владимира Путина. Это следует из данных портала Flightradar24.

Как указывает Telegram-канал «Военный осведомитель», эти бомбардировщики с позывными DAGGR21 и DAGGR11 Вашингтон задействовал в операции «Полуночный молот», во время которой наносились удары по объектам иранской ядерной программы.

«Это очевидная демонстрация силы со стороны Трампа», — говорится в публикации.

Ранее источники американского телеканала NBC News рассказали, что Трамп захотел лично поприветствовать Путина по прибытии на Аляску и принять его с наивысшими почестями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом раскрыл состав делегации на переговорах с Путиным

    Южная Корея пригласила Путина

    200 килограммов полудрагоценных камней нашли в российском городе

    Трамп оставил загадочное послание перед встречей с Путиным

    Страна БРИКС нарастила закупки российской нефти

    Российский судостроительный завод сократит 70 процентов сотрудников

    Назван указывающий на дружественное отношение Трампа к Путину признак

    Российский самолет прибыл на место встречи Путина и Трампа

    Раскрыта цена свитера Лаврова с надписью «СССР»

    В РПЦ призвали Катю Лель вразумиться после слов о зачистке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости