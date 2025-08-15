Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:43, 15 августа 2025Мир

Трамп пригрозил России жесткими санкциями в случае провала переговоров по Украине

Трамп: США готовы к санкциям против РФ в случае провала переговоров по Украине
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Соединенные Штаты готовы к введению жестких санкций против России в случае провала переговоров по Украине в рамках саммита на Аляске. Об этом заявил президент США Дональд Трамп беседуя с журналистами на борту своего самолета после вылета с военной базы Эндрюс под Вашингтоном в Анкоридж, где пройдет его встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Трансляция разговора доступна на YouTube-канале Белого дома.

По словам политика экономические ограничения «будут очень тяжелыми». «Я делаю это не ради себя, понятно? Мне это не нужно. Я бы предпочел сосредоточиться на нашей стране, но я делаю это, чтобы спасти много жизней», — добавил Трамп.

Ранее Трамп оставил загадочное послание перед саммитом с российским лидером Владимиром Путиным. «ВЫСОКИЕ СТАВКИ!!!» — написал глава государства.

В свою очередь спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев согласился с заявлением президента США о высоких ставках на переговорах между Россией и США.

Лидеры России и США проведут встречу в пятницу, 15 августа, на Аляске. Переговоры начнутся в 22:30 по московскому времени. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, план встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон в США уже утвержден, а подготовка к саммиту находится на финальном этапе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор сообщил о свыше сотни пострадавших при взрыве на российском заводе

    Суд решил судьбу обвиняемого в мошенничестве бывшего директора парка «Патриот»

    Трамп рассказал о связанной со встречей на Аляске надежде

    Трамп пригрозил России тяжелыми экономическими последствиями

    Трамп рассказал о гарантиях безопасности для Украины

    Трамп рассказал об ударах России по Украине

    Состав американской делегации на переговорах с Россией объяснили

    Поджигатель российского военного вертолета ответил за свой поступок в суде

    В США рассказали о слишком опасном предшественнике «Буревестника»

    Трамп пригрозил России жесткими санкциями в случае провала переговоров по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости