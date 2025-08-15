Мир
Спецпредставитель Путина прокомментировал загадочное послание Трампа

Дмитриев согласился с заявлением Трампа о высоких ставках
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев согласился с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что ставки на переговорах между Россией и США будут высоки. Об этом заявил сам Дмитриев в социальной сети X.

«Это правда», — написал Дмитриев, опубликовав скриншот с публикацией главы Белого Дома в Truth Social.

Ранее Трамп оставил загадочное послание перед саммитом с российским лидером Владимиром Путиным. «ВЫСОКИЕ СТАВКИ!!!» — написал глава государства.

Лидеры России и США проведут встречу в пятницу, 15 августа, на Аляске. Переговоры начнутся в 22:30 по московскому времени. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, план встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон в США уже утвержден, а подготовка к саммиту находится на финальном этапе.

