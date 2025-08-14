Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Президент России дал первый комментарий о саммите

Ушаков: Подготовка встречи Путина и Трампа на Аляске вступила в завершающую фазу

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в пятницу, 15 августа, на Аляске. Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, программа встречи политиков на военной базе Элмендорф-Ричардсон в США уже согласована, а подготовка встречи президентов России и США вступила в завершающую фазу. «Лента.ру» собрала информацию, которая известна о предстоящих переговорах к этому часу.

Центральной темой переговоров на Аляске будет Украина

Путин и Трамп, прежде всего, обсудят варианты урегулирования конфликта на Украине. Эта тема станет центральной на предстоящих переговорах.

В рамках подготовки к предстоящей на Аляске российско-американской встрече Путин провел совещание с членами высшего руководства страны и представителями правительства и администрации президента. Российский лидер отметил, что его американский коллега предпринимает энергичные усилия по прекращению конфликта на Украине.

Американская администрация (...) предпринимает достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия и кризис, выйдя на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в конфликт сторон Владимир Путин президент России

Бывший советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон, в свою очередь, отметил, что Трамп на протяжении нескольких месяцев ждал встречи с российским лидером, чтобы обсудить урегулирование на Украине.

Что еще могут обсудить Путин и Трамп?

Помощник российского лидера уточнил, что главы государств «затронут и другие темы». Сам Путин не исключил, что на Аляске со своим американским коллегой заключит новую сделку по стратегическим наступательным вооружениям. По его словам, это необходимо, «чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом».

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, в свою очередь, предположила, что Россия и США заключат экономическую сделку по итогам саммита, которая будет находиться вне украинской повестки.

Не удивлюсь, если украинский вопрос будет обсуждаться меньше всего Светлана Журова депутат Госдумы

По данным The Daily Telegraph, Трамп планирует предложить России разработку редкоземельных минералов на Аляске. Еще одно предложение Трампа может касаться снятия запрета на поставку запчастей и оборудования для обслуживания в России самолетов гражданской авиации.

При этом издание The Washington Post сообщало, что Трамп обсудит с Путиным сделку «земля в обмен на мир». Уточняется, что в случае отказа российского лидера от соглашения о прекращении огня на Украине глава Белого дома готов ввести новые санкции против России, поскольку подобный ответ якобы станет для него «унижением».

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Политики будут разговаривать тет-а-тет

Общение Трампа и Путина будет проходить в несколько раундов. Сначала они встретятся, чтобы обсудить ряд вопросов один на один.

Эта беседа пройдет в формате тет-а-тет, естественно, с участием переводчиков Юрий Ушаков Помощник президента России

Затем главы государств продолжат разговор в ходе встречи за рабочим завтраком в составе делегаций по формуле «5 на 5». По словам Ушакова, в состав российской делегации помимо него самого войдут министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Состав американской делегации также уже определен. Его официально представит американская сторона.

С учетом того, что обсуждаться будут весьма важные темы, носящие чувствительный характер, круг участников переговоров не широк Юрий Ушаков помощник президента России

По итогам переговоров Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию, на которой подведут итоги состоявшихся переговоров. После окончания саммита российская делегация покинет Аляску.

Как сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев, первый самолет с делегацией России уже вылетел на Аляску. На борту — те, кто будут заниматься подготовкой саммита. Следующим рейсом в США направят журналистов кремлевского пула.

Форт Ричардсон, входящий в состав объединенной базы Элмендорф-Ричардсон Фото: Jeenah Moon / Reuters

Встреча Путина и Трампа пройдет на фоне военных учений на Аляске

Лидеры России и США встретятся на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. По словам генерал-майора Владимира Попова, эта военная база уникальна и отличается высоким уровнем защиты. Бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман также заверил, что у штата есть все возможности для обеспечения безопасности мировых лидеров.

Более того, встреча Путина и Трампа совпала с проведением там военных учений, в которых задействовано большое количество военных и техники.

«Мероприятие совпадает с проведением на военной базе Элмендорф-Ричардсон двух пересекающихся военных учений, Northern Edge и Arctic Edge, в которых задействовано больше личного состава, техники и авиации, чем обычно», — собщила местная газета Anchorage Daily News.