На Западе заявили о готовности Трампа предложить России добычу минералов на Аляске

Telegraph: Трамп намерен предложить РФ добычу минералов на Аляске

Штаты планируют предложить России разработку редкоземельных минералов на Аляске. О такой сделке американский глава Дональд Трамп готовится говорить с президентом РФ Владимиру Путину во время саммита на Аляске, пишет издание The Daily Telegraph.

При этом другое предложение Трампа предполагает снятие запрета на поставку запчастей и оборудования для обслуживания в России самолетов гражданской авиации. Как уверяет газета, такая сделка может стать очень выгодной для американского концерна Boeing.

Издание приводит слова неназванного чиновника британского правительства. Он заявил, что подобные предложения, вероятно, «могут быть приемлемыми для Европы».

Ранее бывший советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон раскрыл, что Дональд Трамп на протяжении нескольких месяцев ждал встречи с Владимиром Путиным.

До этого глава Белого дома пожаловался на журналистов, освещающих подготовку его переговоров с лидером России на Аляске.