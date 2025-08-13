Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:52, 13 августа 2025Мир

На Западе заявили о готовности Трампа предложить России добычу минералов на Аляске

Telegraph: Трамп намерен предложить РФ добычу минералов на Аляске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Штаты планируют предложить России разработку редкоземельных минералов на Аляске. О такой сделке американский глава Дональд Трамп готовится говорить с президентом РФ Владимиру Путину во время саммита на Аляске, пишет издание The Daily Telegraph.

При этом другое предложение Трампа предполагает снятие запрета на поставку запчастей и оборудования для обслуживания в России самолетов гражданской авиации. Как уверяет газета, такая сделка может стать очень выгодной для американского концерна Boeing.

Издание приводит слова неназванного чиновника британского правительства. Он заявил, что подобные предложения, вероятно, «могут быть приемлемыми для Европы».

Ранее бывший советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон раскрыл, что Дональд Трамп на протяжении нескольких месяцев ждал встречи с Владимиром Путиным.

До этого глава Белого дома пожаловался на журналистов, освещающих подготовку его переговоров с лидером России на Аляске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тысячи боевиков сложили оружие в ЦАР. Какую роль в этом сыграла ЧВК «Вагнер»?

    Украинец размещал на памятниках бандеровскую символику и был задержан

    На Западе заявили о готовности Трампа предложить России добычу минералов на Аляске

    В США допустили согласие Трампа на условия России по Украине

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» задрала кофту и показала полуобнаженную грудь

    Белый дом опроверг информацию о плане урегулирования на Украине по образцу Палестины

    США временно отменили ряд антироссийских санкций

    Сафонов остался вне стартового состава ПСЖ на Суперкубок УЕФА

    Трамп заявил о готовности затронуть тему хакерских атаках на встрече с Путиным

    На Западе предложили место для проведения трехстороннего саммита по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости