В США заявили об ожидании месяцами Трампом личной встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп на протяжении нескольких месяцев ждал встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил бывший советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон, передает The Atlantic.

По его словам, американский лидер месяцами хотел провести с Путиным встречу один на один, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине. В результате «Трамп ухватился за эту возможность», добавил Болтон.

Вместе с тем экс-советник президента США подчеркнул, что «Путин уже победил».

Ранее Трамп пожаловался на журналистов, освещающих подготовку его переговоров с лидером России Владимиром Путиным на Аляске. Он заявил, что представители СМИ делают это «очень недобросовестно».