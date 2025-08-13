Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:05, 13 августа 2025Мир

В США заявили об ожидании месяцами Трампом личной встречи с Путиным

Болтон: Трамп ждал встречи с Путиным несколько месяцев
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп на протяжении нескольких месяцев ждал встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил бывший советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон, передает The Atlantic.

По его словам, американский лидер месяцами хотел провести с Путиным встречу один на один, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине. В результате «Трамп ухватился за эту возможность», добавил Болтон.

Вместе с тем экс-советник президента США подчеркнул, что «Путин уже победил».

Ранее Трамп пожаловался на журналистов, освещающих подготовку его переговоров с лидером России Владимиром Путиным на Аляске. Он заявил, что представители СМИ делают это «очень недобросовестно».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности подготовки трехстороннего саммита с участием США, России и Украины. Когда запланирована встреча?

    Стало известно о потерях ВСУ в Сумской области целыми ротами

    Названа более полезная альтернатива вечернему холодному душу в жару

    Ушел из жизни легендарный советский комментатор

    Названо условие привлекательности вторичного жилья перед новостройкой

    Британский министр заявил сам на себя из-за незаконной рыбалки с Вэнсом

    Немецкого теннисиста дисквалифицировали за поход в душ

    «Коалиция желающих» выдвинула условия по Украине перед встречей Путина и Трампа

    Брошенный тайкой турист разгромил ее дом среди ночи и попал на видео

    Темпы роста российской экономики резко замедлились

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости