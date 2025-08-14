В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Трампа

Ушаков: Центральной темой переговоров Путина и Трампа будет Украина

Центральной темой переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске будет Украина и перспективы урегулирования кризиса вокруг нее. Об этом заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Центральной темой саммита Путина и Трампа будет урегулирование украинского кризиса, но затронут и другие темы», — отметил представитель Кремля. Ушаков также подчеркнул, что делегация России покинет Аляску сразу после окончания саммита.

Ранее Ушаков сообщил, что в состав российской делегации на переговорах с США на Аляске войдут министр иностранных дел Сергей Лавров, сам помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны России Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он также уточнил, что саммит начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени на Аляске.