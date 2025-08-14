Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:22, 14 августа 2025Мир

В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Трампа

Ушаков: Центральной темой переговоров Путина и Трампа будет Украина
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков. Фото: Александр Казаков / ТАСС

Центральной темой переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске будет Украина и перспективы урегулирования кризиса вокруг нее. Об этом заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Центральной темой саммита Путина и Трампа будет урегулирование украинского кризиса, но затронут и другие темы», — отметил представитель Кремля. Ушаков также подчеркнул, что делегация России покинет Аляску сразу после окончания саммита.

Ранее Ушаков сообщил, что в состав российской делегации на переговорах с США на Аляске войдут министр иностранных дел Сергей Лавров, сам помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны России Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он также уточнил, что саммит начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени на Аляске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле анонсировали несколько раундов общения Путина и Трампа

    В российском регионе иностранец изнасиловал девочку и снял это на камеру

    Украинский метод закупки газа сочли откровенно глупым

    Депутат Госдумы сообщил о поступающих ему звонках от «ребят с украинским акцентом»

    WhatsApp прокомментировал решение частично ограничить звонки в России

    Раскрыты подробности об отравившихся красной жидкостью троих россиян

    Условия схлопывания котла в Красноармейске назвали

    В Кремле раскрыли детали подготовки к встрече Путина и Трампа

    Украина разработала ракеты для ударов вглубь России

    Россиянам назвали главный признак подходящей для школы формы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости