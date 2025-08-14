Путин заявил об энергичных усилиях Трампа по завершению конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп прилагает энергичные усилия для прекращения конфликта на Украине. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами высшего руководства России, с представителями правительства и администрации президента, передает РИА Новости.

«Американская администрация (...) предпринимает достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия и кризис, выйдя на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в конфликт сторон», — заявил российский лидер.

Путин также отметил, что усилия прилагаются для создания долгосрочных условий мира между Россией и США, в Европе и «в целом в мире».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Лидеры двух стран проведут переговоры тет-а-тет, после чего состоится вторая встреча с участием делегаций в формате «5 на 5».