Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:59, 14 августа 2025Мир

Путин заявил об энергичных усилиях Трампа по завершению конфликта на Украине

Путин: Трамп предпринимает энергичные усилия по прекращению конфликта на Украине
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп прилагает энергичные усилия для прекращения конфликта на Украине. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами высшего руководства России, с представителями правительства и администрации президента, передает РИА Новости.

«Американская администрация (...) предпринимает достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия и кризис, выйдя на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в конфликт сторон», — заявил российский лидер.

Путин также отметил, что усилия прилагаются для создания долгосрочных условий мира между Россией и США, в Европе и «в целом в мире».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Лидеры двух стран проведут переговоры тет-а-тет, после чего состоится вторая встреча с участием делегаций в формате «5 на 5».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Президент России дал первый комментарий о саммите

    Суд определился с наказанием для блогера Варламова

    Два российских самолета ушли на второй круг из-за птиц

    Россиянин захватил десятки гектаров леса

    Появились данные о расследовании атак беспилотников на Ростов-на-Дону и Белгород

    Россиянам назвали лучшие места для сбора грибов

    В ООН призвали УЕФА отстранить Израиль от турниров

    В ЕС ответили на вопрос об ослаблении санкций против России

    Кэти Перри появилась на публике с сумкой для iPhone за 2,5 миллиона рублей

    Звезда «Ворониных» перестала сниматься в кино из-за тяжелых болезней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости