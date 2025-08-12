На Аляске рассказали о подготовке к встрече Путина и Трампа

Экс-замглавы Леман: Аляска может быстро подготовиться к встрече Путина и Трампа

Бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман прокомментировал предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдет в штате 15 августа. Его слова приводит РИА Новости.

Леман рассказал о подготовке к встрече Путина и Трампа и подчеркнул, что Аляска может очень быстро организовать эти переговоры.

«Конечно, очень важной частью этого будет безопасность, и у нас есть возможности для ее обеспечения. И мы ее обеспечим», — заверил экс-замглавы штата.

Ранее Леман выразил надежду на скорое перемирие на Украине. «Я надеюсь, что будет содержательный диалог, который быстро приведет к перемирию и мирному соглашению», — сказал он.

Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске пройдет 15 августа. Позже эти данные подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

