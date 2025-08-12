Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:28, 12 августа 2025Мир

На Аляске раскрыли ожидания от встречи Путина и Трампа

Экс-замглавы Аляски Леман выразил надежду на скорое перемирие на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман прокомментировал предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая запланирована в штате на 15 августа. Его слова приводит РИА Новости.

Леман раскрыл ожидания от встречи двух лидеров и выразил надежду скорое перемирие на Украине. Он подчеркнул, что Трамп стремится урегулировать конфликт. Экс-замглавы Аляски отметил, что верит и в желание Путина остановить кризис.

Материалы по теме:
«Нет, он не должен». Трамп отверг необходимость контактов Путина с Зеленским для встречи с ним
«Нет, он не должен». Трамп отверг необходимость контактов Путина с Зеленским для встречи с ним
8 августа 2025
«Аляска рождена как Русская Америка» Встреча Путина и Трампа пройдет в США. Какие темы там обсудят и что о них говорят на Украине?
«Аляска рождена как Русская Америка»Встреча Путина и Трампа пройдет в США. Какие темы там обсудят и что о них говорят на Украине?
8 августа 2025

«Я надеюсь, что будет содержательный диалог, который быстро приведет к перемирию и мирному соглашению», — заключил Леман.

Ранее Трамп не подтвердил планы пригласить президента Украины Владимира Зеленского на Аляску. «Он не является частью этого», — ответил он на вопрос журналистов.

Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске пройдет 15 августа. Позже эти данные подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Саммит может стать историческим». Чего ожидают в России от встречи Путина и Трампа на Аляске?

    В российском регионе отразили атаку беспилотников

    В российских ТЦ стал популярен «зыринг»

    Раскрыта цель ВСУ перед переговорами Трампа и Путина

    Онколог назвал безобидные симптомы рака слизистой оболочки полости рта

    Молодой россиянин стал заложником отношений с властной американкой на 19 лет старше него

    В США допустили согласие Зеленского на потерю территорий

    Из США в Россию экстрадировали сбившего пешехода иркутского водителя

    Россиянам дали советы перед выходом на пенсию

    Россиянам предупредили о рисках из-за многократного кипячения воды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости