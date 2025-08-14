Мир
10:26, 14 августа 2025

Стала известна интересная деталь предстоящей встречи Путина и Трампа

Встреча Путина и Трампа на авиабазе Элмендорф-Ричардсон совпадает с учениями
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на авиабазе Элмендорф-Ричардсон совпадает с проведением там военных учений. Об этом пишет местная газета Anchorage Daily News.

«Мероприятие совпадает с проведением на военной базе Элмендорф-Ричардсон двух пересекающихся военных учений, Northern Edge и Arctic Edge, в которых задействовано больше личного состава, техники и авиации, чем обычно», — пишет газета.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме писало, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска.

Позже Дональд Трамп объявил, что после встречи с президентом России Владимиром Путиным хочет провести трехсторонние переговоры с участием украинского лидера Владимира Зеленского.

