Трамп анонсировал трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским

Трамп заявил, что хочет провести вторую встречу с участием Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что после встречи с президентом России Владимиром Путиным хочет провести трехсторонние переговоры с участием украинского лидера Владимира Зеленского. Его слова приводит Reuters.

«Если первая встреча пройдет хорошо, мы проведем быструю вторую встречу. Я бы хотел, чтобы она прошла практически сразу же. Мы проведем встречу с участием президента Путина, президента Зеленского и меня, если они захотят, чтобы я присутствовал», — сказал он.

Трамп подчеркнул, что трехсторонние переговоры с участием российского и украинского лидеров могут не состояться, если он останется недовольным итогами первой встречи с Путиным и не получит ответы на интересующие его вопросы.

Ранее стало известно, что встреча Трампа и Путина пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.