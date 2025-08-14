В России предрекли заключение сделки с США вне украинской повестки

Депутат Журова: Россия и США заключат сделку вне украинской повестки

Россия и США в любом случае заключат экономическую сделку по итогам саммита на Аляске, даже вне украинской повестки, убеждена первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. О предположительных итогах встречи лидеров двух стран она высказалась в беседе с «Лентой.ру».

Ранее британское издание The Daily Telegraph сообщило о том, что президент США Дональд Трамп планирует предложить российскому коллеге Владимиру Путину разработку редкоземельных минералов на Аляске, а также снятие запрета на поставку запчастей и оборудования для обслуживания в России самолетов гражданской авиации.

Встреча лидеров двух стран историческая и, безусловно, они будут говорить не только об Украине, но и о партнерских взаимоотношениях России и США, уверена депутат.

«Не удивлюсь, если украинский вопрос будет обсуждаться меньше всего. Там, где мы можем сблизиться, надо сближаться, потому что уж опять мы сильно далеко разбежались в разные стороны. У нас моменты сближения с Америкой бывают, потом опять расходимся на далекое расстояние. Поэтому уж не знаю, такие ли будут предложения, но то, что что-то будет озвучено, — это точно, то есть там, где у нас нет конфликта интересов. Мы все равно для Америки в списке стратегических врагов, но, говорят, даже у врагов есть те точки, которые все равно им обоим выгодны», — поделилась парламентарий.

До этого бывший советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что Дональд Трамп на протяжении нескольких месяцев ждал встречи с Владимиром Путиным.

