Мир
11:54, 14 августа 2025Мир

Первый самолет с делегацией России вылетел на Аляску

Журналист Юнашев: Первый самолет с делегацией РФ вылетел на Аляску, в США
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Первый самолет с делегацией России вылетел на Аляску, в США. Об этом сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

«Первый самолет с российской делегацией вылетел на Аляску. На борту — те, кто будут заниматься подготовкой исторического саммита Путина и Трампа в США», — сообщил он

Юнашев также отметил, что следующий российский борт, который отправится в США, будет состоять из журналистов кремлевского пула.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на Аляске, 15 августа. Местом переговоров станет американская военная база Элмендорф-Ричардсон, где также могут пройти учения армии.

