В Кремле анонсировали несколько раундов общения Путина и Трампа

Ушаков: Путин и Трамп продолжат разговор в ходе встречи за рабочим завтраком

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп продолжат разговор в ходе встречи за рабочим завтраком после встречи тет-а-тет. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Состоятся переговоры в составе делегаций, и эти переговоры продолжатся за рабочим завтраком», — анонсировали в Кремле.

Также помощник президента России анонсировал совместную пресс-конференцию российского и американского лидеров по итогам переговоров.

Ранее Ушаков раскрыл состав делегации России на переговорах с Трампом. Как подчеркнул чиновник, в ходе встречи будут обсуждаться весьма важные темы, носящие чувствительный характер.