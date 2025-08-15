Россия
08:15, 15 августа 2025

Путин по пути на саммит с Трампом на Аляске посетил Магадан. В Кремле раскрыли программу мероприятий президента

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин по пути на саммит с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске посетил Магадан. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. У главы государства пройдет полноценная региональная поездка в российский город.

Затем он отправится уже на Аляску, приступит уже к российско-американским делам

Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

15 августа на Аляске пройдут переговоры делегаций России и США по урегулированию конфликта на Украине. Советник президента России по международным делам Юрий Ушаков уточнил, что встреча начнется в 22:30 по московскому времени. Беседа глав государств пройдет в формате тет-а-тет с участием переводчиков. Позднее Белый дом уточнил, что встреча начнется в 22:00.

Путин не упускает возможности заняться региональными делами

Направляясь на северо-восток, Путин никогда не упускал возможности заняться региональными делами, отметил пресс-секретарь президента.

Естественно, отправляясь в том направлении, с учетом географии нашей страны, президент никогда не упускает возможности позаниматься региональными делами, сделает он это и на этот раз

Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Накануне Путин собрал совещание с членами высшего руководства страны в рамках подготовки к встрече с американским лидером.

Президент посетит завод и встретится с губернатором

Владимир Путин в Магадане посетит промышленное предприятие и встретится с губернатором, рассказал Песков.

Российский лидер планирует побывать на заводе «Омега-Си», который является уникальным предприятием по переработке рыбьего жира. Также он приедет в культурно-общественный центр парка «Маяк» и осмотрит универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский». После осмотра объектов президент возложит цветы к мемориалу героям Алсиба (трассы Аляска — Сибирь).

Глава государства пообщается с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым, добавил Песков.

На Аляску уже прибыл глава МИД и посол России в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже прибыл на Аляску спецбортом Ил-96-300.

Также вместе с главой внешнеполитического ведомства в Анкоридж прибыл посол России в США Александр Дарчиев. В предстоящих переговорах с российской стороны принимать участие, помимо Лаврова, будут глава Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

Дмитриев опубликовал кадры из иллюминатора самолета. «Солнечно и красиво на Аляске», — подписал он фотографию.

