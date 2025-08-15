Россия
Путин по пути на Аляску посетил Магадан

Путин прибыл в Магадан по пути на саммит с Трампом на Аляске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин по пути на саммит с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске посетил Магадан, передает ТАСС.

У главы государства пройдет полноценная региональная поездка в российский город. После президент отправится в Соединенные Штаты, где приступит к российско-американским делам, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Направляясь на северо-восток, Путин никогда не упускал возможности заняться региональными делами, так он поступил и в этот раз, отметил пресс-секретарь президента.

«Полноценная региональная поездка. Естественно, отправляясь в том направлении, с учетом географии нашей страны, президент никогда не упускает возможности позаниматься региональными делами, сделает он это и на этот раз», — подчеркнул Песков.

Российский лидер посетит завод «Омега-Си», который является уникальным предприятием по переработке рыбьего жира. Также он приедет в культурно-общественный центр парка «Маяк» и осмотрит универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский». После осмотра объектов президент возложит цветы к мемориалу героям Алсиба (трассы Аляска — Сибирь).

15 августа на Аляске пройдут переговоры делегаций России и США по урегулированию конфликта на Украине. Советник президента России по международным делам Юрий Ушаков уточнил, что встреча начнется в 22:30 по московскому времени. Беседа глав государств пройдет в формате тет-а-тет с участием переводчиков.

