05:27, 15 августа 2025

Раскрыта программа мероприятий Путина в Магадане по пути на Аляску

Песков сообщил, что Путин в Магадане посетит завод и встретится с губернатором
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в Магадане посетит завод и встретится с губернатором. Программу его мероприятий по пути на Аляску раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Российский лидер посетит завод «Омега-Си», который является уникальным предприятием по переработке рыбьего жира. Также он приедет в культурно-общественный центр парка «Маяк» и осмотрит универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский». После осмотра объектов президент возложит цветы к мемориалу героям Алсиба (трассы Аляска — Сибирь).

Глава государства пообщается с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым, добавил Песков. «То есть полноценная региональная поездка», — сказал он.

15 августа на Аляске пройдут переговоры делегаций России и США по урегулированию конфликта на Украине. Советник президента России по международным делам Юрий Ушаков уточнил, что встреча начнется в 22:30 по московскому времени. Беседа глав государств пройдет в формате тет-а-тет с участием переводчиков.

