Член российской делегации опубликовал фотографии Аляски

Член российской делегации Дмитриев опубликовал фотографии Аляски
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети X фото видов Аляски из иллюминатора самолета.

«Солнечно и красиво на Аляске», — говорится в публикации. Дмитриев примет участие в переговорах вместе с главой МИД Сергеем Лавровым, главой Минобороны Андреем Белоусовым, главой Минфина Антоном Силуановым и помощником президента Юрием Ушаковым.

Лидеры России и США проведут встречу в пятницу, 15 августа, на Аляске. Как сообщил Ушаков, план встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон в США уже утвержден, а подготовка к саммиту находится на финальном этапе.

