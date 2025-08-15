Членов делегации России и США на Аляске разместили в студенческом общежитии

Часть американской и российской делегации перед встречей президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Анкоридже размещена в общежитии Университета Аляски из-за нехватки мест в отелях. Об этом сообщает Alaska News Source.

Вице-канцлер университета по административным вопросам Райан Буххольдт заявил, что главная цель — гарантировать безопасность всех находящихся на территории кампуса независимо от их страны, чтобы «они могли выполнить свою миссию и вернуться домой».

По словам Буххольдта, вуз сотрудничает с местными и федеральными властями для обеспечения безопасности.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что президент США намерен лично поприветствовать российского лидера Владимира Путина по прибытии на Аляску и принять его с наивысшими почестями. Ожидается, что Трамп прикажет расстелить красную дорожку для президента Путина, когда он прибудет на объединенную военную базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Источники добавили, что организация встречи глав государств находится «на завершающей стадии».