Белый дом раскрыл состав делегации на переговорах с Путиным

Белый дом: США на саммите представят Рубио, Латник, Бессент и Рэтклифф
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Белый дом раскрыл состав американской делегации на саммите президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, американскую сторону представят госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона на переговорах будет представлена, помимо самого Ушакова, министром иностранных дел Сергеем Лавровым, министром обороны Андреем Белоусовым, министром финансов Антоном Силуановым, а также спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

