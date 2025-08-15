Белый дом раскрыл состав делегации на переговорах с Путиным

Белый дом: США на саммите представят Рубио, Латник, Бессент и Рэтклифф

Белый дом раскрыл состав американской делегации на саммите президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, американскую сторону представят госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона на переговорах будет представлена, помимо самого Ушакова, министром иностранных дел Сергеем Лавровым, министром обороны Андреем Белоусовым, министром финансов Антоном Силуановым, а также спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.