«Для Киева нет хорошей сделки». Чего ждут на Украине от встречи Путина и Трампа и как на это влияет усталость от конфликта?

WP: Украинцы испытывают усталость от конфликта и нежелание уступать территории

Украинcкое общество одновременно испытывает усталость от продолжительного вооруженного конфликта с Москвой и нежелание уступать территории перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом пишет издание The Washington Post (WP).

«Найти золотую середину будет сложно»

Как заявил WP анонимный украинский бизнесмен, работающий на подконтрольных Украине территориях Донецкой народной республики (ДНР), территориальные уступки Киева России будут «тяжелым, но безысходным» решением. Он выразил недовольство таким развитием «как гражданин Украины», но отметил, что этот сценарий является наиболее вероятным.

Все выберут остановку конфликта, потому что уже устали от него анонимный украинский бизнесмен в разговоре с The Washington Post

Бывший высокопоставленный украинский чиновник указал в разговоре с изданием на готовность значительной доли населения выразить недовольство в случае территориальных уступок России. При этом он также отметил, что часть общества открыто стремится к завершению вооруженного противостояния. По его словам, любое решение Киева приведет к нестабильности в стране.

Найти золотую середину будет очень сложно. Для Украины нет хорошего мирного соглашения бывший высокопоставленный украинский чиновник в разговоре с The Washington Post

Улица Крещатик, Киев, 11 августа 2025 года Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киев приготовился к любому исходу встречи Путина и Трампа

Как пишет Axios, украинские чиновники готовятся практически к любому результату переговоров в Анкоридже. Собеседники издания в Киеве ожидают от Трампа как внезапное приглашение президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, так и повторный отказ пригласить его на переговоры с Путиным.

Общее мнение таково, что заявления Трампа перед встречей могут не отражать того, что на самом деле произойдет, когда он окажется в одной комнате с Путиным анонимный украинский чиновник в разговоре с изданием Axios

9 августа Зеленский заявил, что не допустит «второго раздела» Украины, комментируя возможный вывод украинских войск с территории Донбасса. Он также раскритиковал идею остановки конфликта по линии фронта в Херсонской и Запорожской областях.

12 августа украинский политик во время последнего телефонного разговора с Трампом вновь отказался обсуждать с ним вопросы обмена территориями с Россией, сославшись на Конституцию страны. При этом Зеленский не исключил, что готов вернуться к этому вопросу в случае приглашения на трехстороннюю встречу с российским и американским лидерами.

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Часть военных призвала к продолжению конфликта

Как заявил WP боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр, никто в стране не признает территориальные уступки России. Военный привел в пример отказ Киева признавать независимость Донецкой и Луганской народных республик в период с 2014 по 2022 год. Он также допустил возобновление конфликта в случае прекращения огня.

Александра поддержал боец Национальной гвардии Украины Евгений, заявив, что все военнослужащие в его подразделении готовы продолжать боевые действия. При этом он признал, что не понимает смысл продолжения конфликта.

Аналогичные настроения наблюдаются и в Telegram-каналах украинских военных: в частности, командир отделения 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) ВСУ Станислав Бунятов описал реакцию на сообщения о переговорах Путина и Трампа фразой «блевать хочется». При этом он добавил, что встреча российского и американского лидеров пока является скорее негативным событием для Киева.

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Процент согласных с условиями России украинцев увеличился

Украинские соцопросы отмечают рост поддержки мирных переговоров: по данным Киевского международного института социологии (КМИС), поддержка инициативы Владимира Путина по урегулированию конфликта выросла с 10 процентов в мае до 17 процентов в августе.

На 7% за три месяца увеличился уровень поддержки условий России по урегулированию конфликта на Украине

Наибольшей популярностью среди украинцев (54 процента респондентов) пользуется мирный план стран Европы и Украины, предполагающий гарантии безопасности Киеву от США и европейских государств, а также отказ от юридического признания любых территориальных уступок.

При этом 39 процентов опрошенных согласились с возможным предложением США, включающим в себя признание Вашингтоном Крыма частью России, сохранение Москвой контроля над территориями и отмену антироссийских санкций

Как показывает исследование, восточные регионы Украины поддерживают мирные планы США и Европы охотнее остальной части страны (66 и 70 процентов соответственно). При этом они активнее других регионов отвергают предложения России по урегулированию конфликта (79 процентов). Наилучшее отношение к мирному плану Москвы зафиксировано в южной части Украины: 20 процентов поддерживают его, 68 — отвергают.

Украинцы по-прежнему демонстрируют открытость к переговорам и возможность пусть неохотного, но одобрения сложных решений Антон Грушецкий директор Киевского международного института социологии

По данным социологической службы «Рейтинг», украинцы стали хуже воспринимать действия официального Киева в ходе переговоров с Россией: поддержка усилий украинской переговорной группы снизилась с 48 процентов в июне до 36 процентов в июле. При этом 60 процентов респондентов предположили, что Зеленский делает все возможное для достижения мира.