Трамп рассказал о связанной со встречей на Аляске надежде

Трамп выразил надежду, что из встречи с Путиным на Аляске «что-то выйдет»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что из встречи на Аляске с российским коллегой Владимиром Путиным «что-то выйдет». Об этом американский лидер сообщил журналистам, находясь на борту вылетевшего из Вашингтона в Анкоридж президентского лайнера Air Force One. Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Он [Путин] умный парень (...) С обеих сторон есть хороший уровень уважения. И я думаю, что-то из этого выйдет», — заявил Трамп.

Ранее США перебросили два стратегических бомбардировщика B-2 Spirit на Аляску к месту встречи Путина и Трампа. Оба самолета участвовали в бомбардировках Ирана.

