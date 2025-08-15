Трамп выехал на встречу с Путиным

Трамп выехал из Белого дома на встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп выехал из Белого дома на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на авиабазе американских Военно-воздушных сил (ВВС) «Эндрюс». Об этом сообщает РИА Новости.

«Кортеж выехал из Белого дома в сторону базы ВВС Эндрюс в 7:32 (14:32 мск). Мы едем кортежем из-за продолжающихся строительных работ на Южной лужайке», — передает корреспондент пула Белого дома.

Ранее стало известно, что США перебросили два стратегических бомбардировщика B-2 Spirit на Аляску. Оба самолета участвовали в операции по уничтожению объектов ядерной программы Ирана.