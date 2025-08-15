Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:57, 15 августа 2025Мир

Трамп выехал на встречу с Путиным

Трамп выехал из Белого дома на встречу с Путиным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jose Luis Magana / AP

Президент США Дональд Трамп выехал из Белого дома на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на авиабазе американских Военно-воздушных сил (ВВС) «Эндрюс». Об этом сообщает РИА Новости.

«Кортеж выехал из Белого дома в сторону базы ВВС Эндрюс в 7:32 (14:32 мск). Мы едем кортежем из-за продолжающихся строительных работ на Южной лужайке», — передает корреспондент пула Белого дома.

Ранее стало известно, что США перебросили два стратегических бомбардировщика B-2 Spirit на Аляску. Оба самолета участвовали в операции по уничтожению объектов ядерной программы Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор сообщил о свыше сотни пострадавших при взрыве на российском заводе

    Экс-сотрудник СБУ рассказал об усталости от боевых действий в украинском обществе

    Названа стоимость жилья в городе встречи Путина и Трампа

    Предсказаны магнитные бури из-за крупной дыры на Солнце

    Расправа над российским судьей попала на видео

    Трамп приказал забыть об экологии ради могущественных корпораций

    Режиссер «Один дома» высказался об идее переснять фильм

    Одетая в черное девушка Старовойта пришла на могилу чиновника и прошептала несколько слов

    Потерявший сына участник телешоу заплакал в эфире

    Стало известно о возможном уходе врио главы ЦВО на спецоперацию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости