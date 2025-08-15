Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:26, 15 августа 2025Мир

Песков оценил продолжительность переговоров Путина и Трампа

Песков: Переговоры Путина и Трампа на Аляске могут продлиться от 6 до 7 часов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Переговоры президента России Владимира Путина и его американского визави Дональда Трампа на Аляске могут продлиться от 6 до 7 часов. Об этом сообщил официальный представитель Кремля, его цитирует ТАСС.

По словам представителя Кремля, российская сторона предполагет, что сначала у глав государств состоится встреча тет-а-тет, однако выснилось, что планируется еще встреча с участием помощников.

«Будут переговоры в составе делегаций, возможно, в формате рабочего ланча. Затем лидеры разойдутся на какое-то время и потом соберутся на совместную пресс-конференцию. Ну, в целом можно представить, что, конечно, минимум часов 6-7 на это уйдет», — добавил он.

Ранее стало известно, что главком НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич прибыл на Аляску в преддверии саммита Трампа и Путина.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом раскрыл состав своей делегации на переговорах с Россией. Как это повлияет на саммит Путина и Трампа?

    Дмитриев одним словом описал настроение перед встречей на Аляске

    Губернатор сообщил о новых ударах ВСУ по домам и машинам россиян

    На Украине рассказали о напряженности Зеленского из-за переговоров на Аляске

    Появились подробности о пожаре по соседству с домом Киркорова

    Осужденный экс-директор парка «Патриот» просил в суде об одной вещи

    Россиян предупредили об опасности в пляжной стране Азии

    Лукашенко предрек успешные переговоры на Аляске после общения с Трампом

    Подросток провел три дня в воде после падения с высоты 70 метров и выжил

    10-летняя индийская шахматистка обыграла гроссмейстера и установила рекорд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости