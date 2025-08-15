Раскрыт еще один возможный участник саммита на Аляске

CNN: Главком сил НАТО в Европе Гринкевич прибыл на Аляску в преддверии саммита

Главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич прибыл на Аляску в преддверии саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает CNN.

«Командующий вооруженными силами США в Европе генерал Алексус Гринкевич сегодня находится на Аляске, чтобы дать военные советы президенту Трампу и министру обороны [Соединенных Штатов Питу] Хегсету», — заявил телеканалу высокопоставленный источник в НАТО.

Ранее стало известно, что министр обороны США отправился в Анкоридж, где пройдет российско-американский саммит с участием глав государств.