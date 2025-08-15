Раскрыт еще один участник саммита на Аляске

Пентагон: Министр обороны США Хегсет отправился в Анкоридж

Министр обороны США Пит Хегсет отправился в Анкоридж, где пройдет российско-американский саммит с участием президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает Пентагон в заявлении на официальном сайте ведомства.

«Хегсет направляется на объединенную военную базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска», — отмечается в публикации.

Ранее Белый дом раскрыл состав американской делегации на саммите Путина и Трампа. США представят госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Российскую строну представят глава МИД Сергей Лавров, помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, а также спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Саммит России и США начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени на Аляске.

