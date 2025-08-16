Мир
Путин и Трамп не стали отвечать на вопросы журналистов

Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Президент России Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не стали отвечать на вопросы журналистов после пресс-конференции по итогам переговоров. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Ранее стало известно, что переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в узком формате завершились. Беседа продлилась 2 часа 45 минут.

Переговоры прошли на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в формате «три на три». К Трампу присоединились госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф, к Путину — глава МИД РФ Сергей Лавров и советник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

