Путин и Трамп не стали отвечать на вопросы журналистов

Путин и Трамп не стали отвечать на вопросы представителей СМИ

Президент России Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не стали отвечать на вопросы журналистов после пресс-конференции по итогам переговоров. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Ранее стало известно, что переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в узком формате завершились. Беседа продлилась 2 часа 45 минут.

Переговоры прошли на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в формате «три на три». К Трампу присоединились госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф, к Путину — глава МИД РФ Сергей Лавров и советник президента России по международным делам Юрий Ушаков.