Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:42, 16 августа 2025Мир

На Аляске отменили обед делегаций США и РФ по итогам встречи Путина и Трампа

После переговоров Путина и Трампа отменили обед между делегациями России и США
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Запланированный обед российской и американской делегаций отменили после того, как главы государств Владимир Путин и Дональд Трамп выступили на пресс-конференции перед журналистами. Об этом сообщают корреспонденты телеканала RT с места событий.

По данным СМИ, Трамп сейчас возвращается в Белый дом.

Ранее Трамп после переговоров с Путиным заявил об отсутствии сделки по Украине. Переговоры лидеры двух стран шли 2 часа 45 минут в формате «три на три».

Центральной темой обсуждения стал конфликт на Украине. В рамках пресс-конференции по итогам встречи российский лидер Владимир Путин сказал, что у Москвы и Вашингтона есть что предложить друг другу. Среди предполагаемых сфер сотрудничества он отметил торговлю, энергетику, технологии и космос. Кроме того, по словам Путина, взаимодействие России и США в Арктике актуально.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сделки нет». Путин и Трамп подвели итоги переговоров. Саммит на Аляске завершился

    Результаты переговоров с Путиным для Трампа оценили одной фразой

    Врач рассказал о вреде кофе натощак

    Трамп оценил завершившийся саммит с Путиным «на десятку»

    Экс-советник Трампа назвал переговоры победой Путина

    На Украине назвали встречу Путина и Трампа «ничегобургером»

    Названа сильная сторона Путина на переговорах с Трампом

    Путин завершил визит на Аляску

    Раскрыта длительность выступления Путина и Трампа на пресс-конференции в США

    В США указали на необычную деталь во время встречи Трампа с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости