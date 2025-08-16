На Аляске отменили обед делегаций США и РФ по итогам встречи Путина и Трампа

Запланированный обед российской и американской делегаций отменили после того, как главы государств Владимир Путин и Дональд Трамп выступили на пресс-конференции перед журналистами. Об этом сообщают корреспонденты телеканала RT с места событий.

По данным СМИ, Трамп сейчас возвращается в Белый дом.

Ранее Трамп после переговоров с Путиным заявил об отсутствии сделки по Украине. Переговоры лидеры двух стран шли 2 часа 45 минут в формате «три на три».

Центральной темой обсуждения стал конфликт на Украине. В рамках пресс-конференции по итогам встречи российский лидер Владимир Путин сказал, что у Москвы и Вашингтона есть что предложить друг другу. Среди предполагаемых сфер сотрудничества он отметил торговлю, энергетику, технологии и космос. Кроме того, по словам Путина, взаимодействие России и США в Арктике актуально.