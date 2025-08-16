Путин оценил перспективы отношений России и США словами «есть что предложить друг другу»

Путин: У России и США есть что предложить друг другу

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом оценил перспективы отношений между странами. По его словам, Москве и Вашингтону «есть что предложить друг другу».

Среди возможных сфер взаимодействия глава государства отметил торговлю, энергетику, технологии и космос. Он также заявил, что взаимодействие России и США в Арктике актуально.

Путин рассказал, что совместный товарооборот с США вырос на 20 процентов после прихода новой администрации.

Ранее российский лидер оценил прошедшие переговоры с Трампом. По его словам, беседа прошла в конструктивной и уважительной атмосфере, а с обеих сторон был настрой на результат.