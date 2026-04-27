НАТО испугалась напряженных саммитов с Трампом

Reuters: НАТО намерена отказаться от ежегодных саммитов из-за Трампа

НАТО намерена отказаться от ежегодных саммитов на высшем уровне на фоне роста напряженности между США и странами Европы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«НАТО рассматривает возможность отказаться от сложившейся в последнее время практики проведения ежегодных саммитов, что позволило бы избежать потенциально напряженной встречи с президентом США Дональдом Трампом в последний год его президентского срока», — говорится в публикации.

Как утверждается, в альянсе рассматривают возможность возвращения к прежнему формату проведения саммитов на высшем уровне, то есть в среднем раз в два года.

Ранее Трамп вновь заявил о своем разочаровании НАТО. По словам американского лидера, альянс подвел США, не оказав им поддержку в нужный момент.