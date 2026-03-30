22:12, 30 марта 2026

В Израиле начнут вешать людей

Kan: Террористов в Израиле будут казнить через повешение
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Парламент Израиля принял закон, который позволяет приводить в исполнение смертную казнь для террористов. Как сообщает радиостанция Kan, казнить обвиняемых будут через повешение, при этом наказание будет касаться всех радикалов вне зависимости от их вероисповедания.

«Согласно одобренной редакции законопроекта, смертная казнь будет приводиться в исполнение через повешение … закон может применяться и к еврейским террористам», — сказано в сообщении. Отмечается, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил в поддержку этого закона.

Приговоренных к высшей мере наказания будут содержать в отдельном изоляторе, даже встреча с адвокатом у них будет проходить в режиме видеосвязи. Приговор должен приводиться в исполнение в течение 90 дней с момента его вынесения.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник допустил отмену моратория на казнь для преступников из Вооруженных сил Украины.

