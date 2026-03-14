05:23, 14 марта 2026Россия

В России допустили отмену моратория на казнь для преступников из ВСУ

Марина Совина
Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

В отношении военных преступников из Вооруженных сил Украины (ВСУ) может быть отменен мораторий на смертную казнь. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он отметил, что при прочтении уголовных дел «волосы становятся дыбом». Так, собеседник агентства рассказал о словах украинского бойца, который увидел группу людей, готовящихся к эвакуации, и решил их расстрелять. «Понимаете, такого рода вещи не могут быть прощены», — подчеркнул Мирошник. В связи с этим он допустил ужесточение законодательства РФ.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев напомнил о моратории на смертную казнь и предложил солдатам ВСУ сдаться. По его словам, украинские военные сами несут ответственность за свою жизнь.

