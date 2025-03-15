В Госдуме напомнили о моратории на смертную казнь и предложили солдатам ВСУ сдаться

Депутат Журавлев: Жизнь бойцов ВСУ находится в их руках

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас сами несут ответственность за свою жизнь, им предстоит выбрать, что делать дальше. Такое мнение в беседе с RT высказал депутат Госдумы Алексей Журавлев.

«[Киев] пытается (...) минимизировать человеческие и репутационные потери от курской авантюры, обратившись к западным покровителям. Но жизни солдат ВСУ сейчас в их собственных руках», — заявил политик.

Он напомнил, что в России действует мораторий на смертную казнь, так что сейчас украинские солдаты могут прекратить свое участие в конфликте и сдаться в плен. В таком случае они «целыми и невредимыми» попадут в российские тюрьмы, добавил Журавлев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинским военнослужащим в Курской области следует сложить оружие и сдаться в плен. Он отмечал, что в российских тюрьмах им будет гарантирована жизнь и достойное обращение.