Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:16, 27 февраля 2026Мир

В России отреагировали на присоединение Швейцарии к антироссийским санкциям

Посол РФ Гармонин назвал недружественным шагом присоединение Берна к санкциям ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Присоединение Швейцарии к санкциям Европейского союза (ЕС) против России является очередным недружественным шагом. Об этом заявил посол РФ в Берне Сергей Гармонин, передает РИА Новости.

«Двадцать пятого февраля правительство конфедерации приняло решение продолжить раскручивать санкционный маховик и переняло ряд антироссийских мер, принятых в рамках 19-го пакета санкций Евросоюза против нашей страны. Расцениваем это как очередное недружественное действие официального Берна в отношении России», — сказал он.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что страны объединения не достигли согласия по 20-му пакету санкций против России. Однако, по ее словам, работа над новыми ограничениями продолжается.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы улики в деле похитителя девятилетней школьницы

    «Будет невероятно, если это произойдет». Греф дал личный прогноз курса рубля

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    В России отреагировали на присоединение Швейцарии к антироссийским санкциям

    Мужчина разбил молотком стену Кремля и получил срок

    Страна ЕС усилила военную активность для защиты от Украины

    Подросток сдал в полицию изнасиловавшую его 29-летнюю учительницу

    Перечислены недостатки самого дешевого компьютера Apple

    Стало известно о медицинских опытах ВСУ над пленными

    ВС Британии и Франции завершили подготовку к отправке на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok