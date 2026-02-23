В ЕС раскрыли итоги обсуждения нового пакета санкций против России

Каллас: Страны ЕС не достигли согласия по 20-му пакету санкций против России

Страны Европейского союза (ЕС) не достигли согласия по 20-му пакету санкций против России. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает РИА Новости.

«К сожалению, мы не достигли соглашения по 20-му пакету санкций», — заметила она.

Вместе с тем, по словам Каи Каллас, работа над очередным пакетом антироссийских санкций продолжается. Ранее сообщалось, что Венгрия отказалась поддержать введение новых санкций против РФ. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто объяснил, что Будапешт будет блокировать их принятие и выделение нового кредита Украине до возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба».

В американском издании The New York Times между тем блокировку новой финансовой поддержки Украине связали с критическим моментом для страны.