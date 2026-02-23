Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:35, 23 февраля 2026Мир

В ЕС раскрыли итоги обсуждения нового пакета санкций против России

Каллас: Страны ЕС не достигли согласия по 20-му пакету санкций против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) не достигли согласия по 20-му пакету санкций против России. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает РИА Новости.

«К сожалению, мы не достигли соглашения по 20-му пакету санкций», — заметила она.

Вместе с тем, по словам Каи Каллас, работа над очередным пакетом антироссийских санкций продолжается. Ранее сообщалось, что Венгрия отказалась поддержать введение новых санкций против РФ. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто объяснил, что Будапешт будет блокировать их принятие и выделение нового кредита Украине до возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба».

В американском издании The New York Times между тем блокировку новой финансовой поддержки Украине связали с критическим моментом для страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЕС раскрыли итоги обсуждения нового пакета санкций против России

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Еще одна международная федерация вернула россиян на турниры

    Чайку реанимировали во время футбольного матча в Стамбуле

    Актер из «Глухаря» получил ранение в зоне СВО

    Раскрыто новое отношение поляков к украинским националистам

    На Украине выпустили новую банкноту с лозунгом Бандеры

    Пережившая страшное падение на Олимпиаде горнолыжница Вонн рассказала о своем состоянии

    В США раскрыли имена возможных преемников Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok