17:48, 23 февраля 2026

Одна из стран Европы заблокировала новый пакет санкций против России

Сийярто: Венгрия заблокирует 20‑й пакет антироссийских санкций
Антонина Черташ
Фото: Thomas Peter / Reuters

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт заблокирует 20‑й пакет антироссийских санкций и выделение Украине очередного кредита в размере 90 миллиардов евро (почти 8,1 триллиона рублей). Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной такого решения стала остановка Киевом транзита нефти по трубопроводу «Дружба», что, по словам венгерского министра, ставит под угрозу энергоснабжение страны. Сийярто подчеркнул, что Украина не может шантажировать Венгрию, вступая в сговор с Брюсселем и местной оппозицией. «Нет, четкое нет — именно так я и сказал», — заявил дипломат в эфире телеканала М1 по итогам заседания Совета глав МИД Евросоюза.

Венгрия последовательно выступает против санкционного давления на Россию и военной помощи Киеву, особенно если это затрагивает ее национальные интересы.

Ранее венгерский политолог Аттила Харгитаи заявил, что блокировка нефтепровода «Дружба» была сознательным решением Владимира Зеленского, а не стечением внешних обстоятельств.

