Описан критический момент для Украины

NYT: Блокировка помощи ЕС Украине произошла в критический момент

Блокировка помощи Украине со стороны Европейского союза (ЕС) произошла в критический момент. На это указало американское издание The New York Times (NYT).

«Для Украины этот шаг создает неопределенность в критический момент», — описали журналисты последствия приостановки финансовой поддержки.

По данным издания, Украине необходимо получить средства уже к весне, чтобы избежать бюджетного дефицита.

Выделение новых кредитов Евросоюза было заблокировано Венгрией. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что такое решение стало ответом на действия Украины: она остановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». До возобновления поставок Венгрия не намерена менять свою позицию по кредиту.

Помимо этого Венгрия также заблокировала принятие 20-го пакета антироссийских санкций, аналогично сославшись на недружественные шаги Украины в отношении Будапешта.