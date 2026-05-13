Экономика
10:50, 13 мая 2026

Безработица в европейской стране выросла до максимума за пять лет

Кирилл Луцюк

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Франция столкнулась с резким ростом безработицы до самого высокого уровня за пять лет. Об этом сообщило Bloomberg.

Оно сослалось на данные национального статистического агентства Insee, согласно которым уровень безработицы во всех возрастных категориях в I квартале достиг 8,1 процента. В марте 2021 года речь шла о 8,2 процента.

Комментируя эти цифры, глава Банка Франции Виллеруа де Гало заявил, что они отражают замедление экономического роста. Вместе с тем он призвал не забывать, что с 2010 года французская экономика создала более четырех миллионов новых рабочих мест.

Агентство отметило, что ситуация на рынке труда ухудшилась, несмотря на то, что правительство преодолело бюджетный кризис и избежало очередного политического краха в феврале.

В начале 2026 года уровень безработицы в Германии достиг 12-летнего максимума. К концу января безработными там числились в общей сложности свыше трех миллионов граждан.

