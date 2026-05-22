Сихарулидзе переизбрали президентом Федерации фигурного катания на коньках России

Антон Сихарулидзе переизбран президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Об этом сообщает РИА Новости.
Выборы состоялись 22 мая на отчетно-выборной конференции в Москве. Действующий глава организации Сихарулидзе был единственным представленным кандидатом. Его переизбрали на должность единогласно.
49-летний Сихарулидзе стал исполняющим обязанности президента ФФККР в апреле 2023 года, сменив во главе федерации Александра Когана. В феврале 2025 года он полноценно возглавил организацию.
Сихарулидзе — олимпийский чемпион 2002 года в парном катании вместе с Еленой Бережной. Кроме того, пара дважды выигрывала чемпионаты мира и Европы.
В декабре прошлого года Сихарулидзе рассказал, что некоторые страны хотят создать свою сборную за счет российских спортсменов. По его словам, ни ФФККР, ни Международный союз конькобежцев (ISU) этого не приветствуют.