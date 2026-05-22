14:14, 22 мая 2026

Сихарулидзе переизбрали президентом Федерации фигурного катания на коньках России

Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Антон Сихарулидзе переизбран президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Об этом сообщает РИА Новости.

Выборы состоялись 22 мая на отчетно-выборной конференции в Москве. Действующий глава организации Сихарулидзе был единственным представленным кандидатом. Его переизбрали на должность единогласно.

49-летний Сихарулидзе стал исполняющим обязанности президента ФФККР в апреле 2023 года, сменив во главе федерации Александра Когана. В феврале 2025 года он полноценно возглавил организацию.

Сихарулидзе — олимпийский чемпион 2002 года в парном катании вместе с Еленой Бережной. Кроме того, пара дважды выигрывала чемпионаты мира и Европы.

В декабре прошлого года Сихарулидзе рассказал, что некоторые страны хотят создать свою сборную за счет российских спортсменов. По его словам, ни ФФККР, ни Международный союз конькобежцев (ISU) этого не приветствуют.

