Сихарулидзе: Некоторые хотят создать свою сборную за счет российских фигуристов

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал о желании одной страны переманить пять российских фигуристов. Его цитирует ТАСС.

Сихарулидзе рассказал, что некоторые страны хотят создать свою сборную за счет отечественных спортсменов. По его словам, ни ФФККР, ни Международный союз конькобежцев (ISU) этого не приветствуют.

«В документах международной федерации официально прописано, что "экспорт спортсменов" запрещен. Тем не менее совсем недавно нам прислали пять запросов. Пять. От одной федерации», — рассказал Сихарулидзе. Он не уточнил, от какой страны пришли запросы.

В сентябре российский фигурист Никита Володин получил немецкое гражданство, он будет выступать за Германию. До этого спортсмен, выступающий в парном катании, объяснил желание выступать за новую страну. «В России для меня партнерш не было. Пришлось идти на жертвы, но постепенно это окупается», — отметил Володин.