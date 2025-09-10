Российский фигурист получил немецкое гражданство

Российский фигурист Никита Володин получил немецкое гражданство

Российский фигурист Никита Володин получил немецкое гражданство. Об этом сообщается на сайте Германского союза фигурного катания.

«Для меня лично натурализация значит очень много. Теперь у меня есть второй дом, и мы сможем представлять Германию на предстоящих Олимпийских играх», — заявил Володин.

Ранее спортсмен, выступающий в парном катании, объяснил желание выступать за Германию. «В России для меня партнерш не было. Пришлось идти на жертвы, но постепенно это окупается», — заявил Володин.

Володин встал в пару с немкой Минервой Фабьенне Хазе летом 2022 года. В сезоне-2023/2024 дуэт победил в финале международной серии Гран-при. За Россию Володин выступал Алиной Устимкиной, Аминой Атахановой, Таисией Собининой и Викторией Васильевой.