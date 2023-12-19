Российский фигурист объяснил смену спортивного гражданства

Фигурист Никита Володин заявил, что сменил гражданство из-за отсутствия партнерш

Российский фигурист Никита Володин рассказал о причинах смены спортивного гражданства на немецкое. Его слова передает «Матч ТВ».

«Очень хотелось выступать на высоком уровне, а в России для меня партнерш не было. Пришлось идти на жертвы, но постепенно это окупается», — объяснил он. Володин поделился, что сначала были трудности из-за языкового барьера, но сейчас понимание налажено.

Фигурист также заявил, что планирует получить немецкий паспорт. «Сейчас я плотно начал изучать немецкий, потому что планирую поехать на Олимпиаду, а для этого надо сдать языковой экзамен и получить гражданство», — отметил он.

Володин встал в пару с немкой Минервой Фабьенне Хазе летом 2022 года. В сезоне-2023/2024 дуэт победил в финале международной серии Гран-при. За Россию Володин выступал Алиной Устимкиной, Аминой Атахановой, Таисией Собининой и Викторией Васильевой.