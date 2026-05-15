В Госдуме не поддержали законопроект о штрафах для водителей

Депутаты Госдумы отклонили законопроект о штрафах за нарушение средней скорости

Государственная дума не поддержала изменения в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП), касающиеся наказания за несоблюдение средней скорости. Речь идет о ситуациях, когда нарушение вычисляется дорожными камерами по времени проезда между двумя точками, а не фиксируется в конкретном месте. Об этом пишут «Известия».

Еще в апреле отклонить инициативу рекомендовал профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству. Этот документ был дополнительным к основному проекту, который разрешал провести в Вологодской области испытание системы контроля средней скорости. Автором обоих предложений стало Законодательное собрание региона.

Вологодские парламентарии планировали запустить на одном из 200-километровых отрезков трассы особый правовой режим. Эксперимент должен был продлиться до конца 2026 года. Рассчитывать среднюю скорость предполагалось по специальной формуле, а штрафовать водителей — на суммы от 750 до 7500 рублей. Размер взыскания соответствовал бы стандартным санкциям за обычное превышение, прописанным в статье 12.9 КоАП РФ. Законопроект об эксперименте депутаты не поддержали в октябре 2025 года.

До 2021 года российских автомобилистов уже наказывали за превышение среднего скоростного порога. Однако Верховный суд Российской Федерации постановил, что местом правонарушения нельзя считать неопределенный участок дороги — требуется указывать точные координаты. В 2023 году Министерство транспорта РФ разработало поправки в Правила дорожного движения, но утверждены они так и не были. В свою очередь, министерство внутренних дел неоднократно подчеркивало, что без корректировки самих правил возобновлять подобную практику штрафов нельзя.

