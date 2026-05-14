Россиянам объяснили необходимость регистрации одного вида транспортных средств

Автоюрист Радько: ОСАГО на прицеп к легковому автомобилю оформлять не нужно

С открытием дачного сезона на российских дорогах стали чаще появляться легковые машины с прицепами. Нужно ли ставить прицеп на учет, «Ленте.ру» рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

По словам эксперта, не имеет значения, для каких целей приобретен прицеп. Будет ли его владелец перевозить рассаду, стройматериалы или старую мебель, велосипеды или лодку — регистрация прицепа обязательна, поскольку это транспортное средство. У владельца есть десять 10 дней с момента заключения договора купли-продажи, чтобы поставить прицеп на учет.

«Для регистрации необходимо обратиться в ГИБДД и представить правоустанавливающие документы, а также прицеп для осмотра», — объясняет Радько. В пакете документов должен быть паспорт гражданина РФ (или доверенность на представителя), паспорт транспортного средства (или ЭПТС), договор купли-продажи (свидетельство о наследовании или иной правоустанавливающий документ), квитанция об оплате госпошлины, заявление на регистрацию (можно подать лично или онлайн через «Госуслуги»). В случае подержанного прицепа потребуется свидетельство о регистрации прежнего владельца.

«В случае управления незарегистрированным прицепом может быть назначено наказание в виде штрафа в размере от 500 до 800 рублей. За повторное нарушение штраф составляет пять тысяч рублей или лишение права управления сроком до трех месяцев», — напоминает юрист. Он также подчеркнул, что полис ОСАГО на прицеп к легковому автомобилю оформлять не нужно.

