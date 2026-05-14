На ушедшего из России автопроизводителя подали в суд коллективный иск

Владельцы Subaru в США подали в суд из-за проблемы, «убивающей» аккумуляторы

В США против компании Subaru направлен коллективный иск. В заявлении истцов указано, что аккумуляторные батареи на некоторых моделях разряжаются преждевременно из‑за некорректной работы программного обеспечения. Об этом пишет портал Carcomplaints.com.

При этом замена аккумулятора не решает проблему, так как речь идет об аномальном потреблении тока. Из‑за дефектов системы один из электронных блоков управления не переводит автомобиль в энергосберегающий режим после выключения зажигания. Возникает постоянная утечка тока, которая постепенно разряжает даже новую батарею. В итоге машина может неожиданно оказаться полностью обездвиженной. Владельцу приходится вызывать эвакуатор или службу дорожной помощи, проводить диагностику, менять батарею, то есть нести издержки.

В иске фигурируют модели, выпущенные с 2019 по 2025 год. Речь идет о Subaru Outback (2021-2022), Forester (2021-2024), Legacy (2021-2023), WRX (2021-2023), Ascent (2021-2022), Crosstrek (2019-2023), Crosstrek Hybrid (2019-2024), Forester Wilderness (2022-2025) и Impreza (2019-2023).

По словам истцов, дилерские центры в ответ на жалобы чаще всего заявляют, что батарея исправна и нуждается только в подзарядке. По словам автовладельцев, производитель знал о проблеме, но не объявлял отзыв. Теперь же обладатели перечисленных машин с «дефектом» через суд добиваются полного покрытия расходов.

