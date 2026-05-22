В российском городе в молоке из «ВкусВилла» обнаружили опасную бактерию

В Брянске в молоке из «ВкусВилла» обнаружили опасную бактерию. Об этом стало известно Telegram-каналу «Shot Проверка».

По данным издания, в пробах пастеризованного молока жирностью 3,2 процента в российском городе выявили кишечную палочку.

Продукт поступил на прилавки с «Молочного завода "Приволжский"», который выпускает товары под собственным брендом, а также производит продукцию для крупных федеральных ретейлеров и торговых сетей.

Специалисты из Роспотребнадзора выдали «ВкусВиллу» предостережение и призвали убрать из продажи молоко, не соответствующее требованиям технических регламентов.

До этого сообщалось, что москвичка нашла мертвого таракана в пасте с курицей из «ВкусВилла». Покупательнице вернули стоимость некачественного товара баллами на карту лояльности и начислили еще 500 сверху в качестве извинения.