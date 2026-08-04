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16:24, 4 августа 2026Россия

Жители российского региона возмутились состоянием могил бойцов СВО

Жители Прокопьевска Кемеровской области заявили о затопленных могилах бойцов СВО
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Жители Прокопьевска Кемеровской области (Кузбасса) заявили о затопленных могилах бойцов специальной военной операции (СВО). Сообщение о возмущении местных жителей из-за состояния мест захоронений опубликовал портал NGS42.RU.

Издание опубликовало кадры, на которых находящийся на кладбище мужчина сообщает, что грунтовые воды заполняют места погребений, отведенные для участников СВО из региона. Он добавляет, что видео датировано июнем 2026 года. «Вот она, грунтовая вода, бежит прямо», — комментирует оператор увиденное.

Как заявили в администрации Прокопьевска порталу, проблема существовала лишь на момент съемки — к подтоплению привели особенности рельефа. Утверждается, что в месте, где проводилась съемка, уже установили систему водоотведения.

Ранее сообщалось, что на кладбище в Дзержинске Нижегородской области неизвестные разгромили могилы участников специальной военной операции.

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